Несмотря на мнение многих аналитиков о том, что биткоин “нащупал дно” в Green Crypto Processing считают, что вскоре главная криптовалюта может опуститься до новых минимумов, пишет iz.ru.
При этом Гутович отметила, что август, исходя из истории криптовалют, не самый лучший месяц для инвестора. К тому же сейчас на крипторынок сильно давит геополитика.
Ближайшее крупное событие, которое может дать толчок рынку и определить его настроение, – выборы 8 ноября [в палату представителей США], считает эксперт.