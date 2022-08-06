Стало известно, почему накануне Дня города образовалась пробка на метромосту

Как выяснилось, около 19 часов на метромосту случилась авария. Автомобиль Acura влетел в «ВАЗ-2106», который остановился на мосту из-за внезапно возникшей неисправности. Из-за аварии были перекрыты для движения две полосы из трех в направлении Левого берега.