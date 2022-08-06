Стало известно, почему накануне Дня города образовалась пробка на метромосту

В пресс-службе омской Госавтоинспекции объяснили, из-за чего на метромосту в Омске возникла серьезная пробка. Затор тянулся от самой библиотеки Пушкина, но после середины моста движение было свободным.
Как выяснилось, около 19 часов на метромосту случилась авария. Автомобиль Acura влетел в «ВАЗ-2106», который остановился на мосту из-за внезапно возникшей неисправности. Из-за аварии были перекрыты для движения две полосы из трех в направлении Левого берега.
После столкновения легковушку серьезно покорежило. В салоне «ВАЗ», помимо водителя, находились три человека — две женщины и 8-летняя девочка. Их госпитализировали. Оба водителя не пострадали. Проводится проверка.