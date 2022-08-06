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Стало известно, почему накануне Дня города образовалась пробка на метромосту

Стало известно, почему накануне Дня города образовалась пробка на метромосту

Сегодня, 09:05
Фото: Омская Госавтоинспекция

В Омске из-за аварии на метромосту образовалась огромная пробка

В омской Госавтоинспекции объяснили, почему накануне Дня города возникли проблемы с передвижением по Омску.

В пресс-службе омской Госавтоинспекции объяснили, из-за чего на метромосту в Омске возникла серьезная пробка. Затор тянулся от самой библиотеки Пушкина, но после середины моста движение было свободным.

Как выяснилось, около 19 часов на метромосту случилась авария. Автомобиль Acura влетел в «ВАЗ-2106», который остановился на мосту из-за внезапно возникшей неисправности. Из-за аварии были перекрыты для движения две полосы из трех в направлении Левого берега. 

После столкновения легковушку серьезно покорежило. В салоне «ВАЗ», помимо водителя, находились три человека — две женщины и 8-летняя девочка. Их госпитализировали. Оба водителя не пострадали. Проводится проверка.

Фото: Омская Госавтоинспекция
#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Омск#ДТП#Авария#Авария с пострадавшими
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