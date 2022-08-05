В Таиланде в ночном клубе вспыхнул пожар

Очевидцы пожара, вспыхнувшего в одном из ночных клубов Таиланда, разместили в интернете видеозаписи с места происшествия, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Reuters. На кадрах виден черный густой дым, языки пламени.
Жертвами пожара, который накануне ночью вспыхнул в ночном клубе в Таиланде, стали 13 человек. Около 30 посетителей получили ранения и травмы. ЧП случилось в провинции Чонбури в районе Саттахип, в ночном клубе Mountain.
Как отмечается в сообщении полиции, все погибшие — граждане Таиланда. Причины возгорания устанавливаются. По данным полиции, пожар вспыхнул в час ночи по местному времени.