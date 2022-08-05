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В Таиланде в ночном клубе вспыхнул пожар

В Таиланде в ночном клубе вспыхнул пожар

Вчера, 16:55
Фото: pxhere.com
Видеозапись ЧП опубликована в интернете.

Очевидцы пожара, вспыхнувшего в одном из ночных клубов Таиланда, разместили в интернете видеозаписи с места происшествия, сообщает 360tv.ru, ссылаясь на Reuters. На кадрах виден черный густой дым, языки пламени.

Жертвами пожара, который накануне ночью вспыхнул в ночном клубе в Таиланде, стали 13 человек. Около 30 посетителей получили ранения и травмы. ЧП случилось в провинции Чонбури в районе Саттахип, в ночном клубе Mountain.

Как отмечается в сообщении полиции, все погибшие — граждане Таиланда. Причины возгорания устанавливаются. По данным полиции, пожар вспыхнул в час ночи по местному времени.

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