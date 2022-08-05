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В Омской области на глазах у родственников и друзей утонул 42-летний мужчина

В Омской области на глазах у родственников и друзей утонул 42-летний мужчина

Вчера, 09:20
Фото: 1MI
По информации силовиков, трагедия произошла в Муромцевском районе.

В Омской области следователи регионального СК и оперативники выясняют все обстоятельства очередного несчастного случая на воде, который унес жизнь 42-летнего мужчины. 

«Все произошло в 5 километрах от деревни Большекрасноярка на озере Песчаное. На берегу отдыхала компания родственников и друзей. В какой-то момент один из них решил искупаться, зашел в воду, проплыл около 15 метров и утонул», — пояснили Городу55 в УМВД по Омской области. 

Все произошло настолько быстро, что очевидцы не успели спасти мужчину. Он погиб на глазах своих близких. 

По факту этого инцидента проводится проверка. 

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омская область#Полиция#Несчастный случай#Утонул#Следственный комитет
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