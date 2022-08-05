В Омской области на глазах у родственников и друзей утонул 42-летний мужчина

В Омской области следователи регионального СК и оперативники выясняют все обстоятельства очередного несчастного случая на воде, который унес жизнь 42-летнего мужчины.
«Все произошло в 5 километрах от деревни Большекрасноярка на озере Песчаное. На берегу отдыхала компания родственников и друзей. В какой-то момент один из них решил искупаться, зашел в воду, проплыл около 15 метров и утонул», — пояснили Городу55 в УМВД по Омской области.
Все произошло настолько быстро, что очевидцы не успели спасти мужчину. Он погиб на глазах своих близких.
По факту этого инцидента проводится проверка.