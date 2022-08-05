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Эксперт сообщил, как избежать срывов в процессе похудения

Эксперт сообщил, как избежать срывов в процессе похудения

Вчера, 20:58
Фото: pxhere.com
Врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал, что не допустить срывов во время процесса похудения можно, если отказаться от понятия запрещенных продуктов питания.

Специалист назвал несколько условий, выполнение которых, по его мнению, поможет сдержаться и не нарушить режим питания во время избавления от лишнего веса. В первую очередь, по его словам, это разнообразный рацион питания и отказ от понятий разрешенных и запрещенных продуктов, пишет iz.ru.

Русанов отметил, что пропуск приема пищи и диетические напитки только усиливают аппетит. Он также сообщил, что нередко причиной срывов становится резкое ограничение калорийности потребляемых продуктов или нерационального режима питания, который характерен для ряда диет. В подобных случаях организм испытывает стресс, который пытается компенсировать увеличением аппетита, и в итоге с трудом сброшенные килограммы могут вернуться с избытком. Врач посоветовал для избежания срыва худеть постепенно, а по достижении желаемого эффекта в течение от шести месяцев до года продолжать поддерживать достигнутый результат. 

Также эксперт рекомендовал  уменьшить калорийность питания на 500–600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности, но не переусердствовать, сохранив минимальную калорийность для женщин — 1200 калорий в сутки, а для мужчин — 1500 калорий.

И наконец, по словам Русанова, желательно питаться три-четыре раза в день, а все продукты разделить на две категории: продукты, которые помогают снижению веса и продукты, которые этому мешают. В первом случае эндокринолог посоветовал увеличить количество потребляемых продуктов, а во втором — постараться найти альтернативные рецепты для обеспечения меньшей калорийности блюда. Необходимо воспринимать изменения в рационе питания позитивно и питаться разнообразно, подытожил Русанов.

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