Эксперт сообщил, как избежать срывов в процессе похудения

Русанов отметил, что пропуск приема пищи и диетические напитки только усиливают аппетит. Он также сообщил, что нередко причиной срывов становится резкое ограничение калорийности потребляемых продуктов или нерационального режима питания, который характерен для ряда диет. В подобных случаях организм испытывает стресс, который пытается компенсировать увеличением аппетита, и в итоге с трудом сброшенные килограммы могут вернуться с избытком. Врач посоветовал для избежания срыва худеть постепенно, а по достижении желаемого эффекта в течение от шести месяцев до года продолжать поддерживать достигнутый результат.