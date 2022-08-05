Эксперт сообщил, как избежать срывов в процессе похудения

Специалист назвал несколько условий, выполнение которых, по его мнению, поможет сдержаться и не нарушить режим питания во время избавления от лишнего веса. В первую очередь, по его словам, это разнообразный рацион питания и отказ от понятий разрешенных и запрещенных продуктов, пишет iz.ru.
Русанов отметил, что пропуск приема пищи и диетические напитки только усиливают аппетит. Он также сообщил, что нередко причиной срывов становится резкое ограничение калорийности потребляемых продуктов или нерационального режима питания, который характерен для ряда диет. В подобных случаях организм испытывает стресс, который пытается компенсировать увеличением аппетита, и в итоге с трудом сброшенные килограммы могут вернуться с избытком. Врач посоветовал для избежания срыва худеть постепенно, а по достижении желаемого эффекта в течение от шести месяцев до года продолжать поддерживать достигнутый результат.
Также эксперт рекомендовал уменьшить калорийность питания на 500–600 калорий в сутки от дневной энергетической потребности, но не переусердствовать, сохранив минимальную калорийность для женщин — 1200 калорий в сутки, а для мужчин — 1500 калорий.
И наконец, по словам Русанова, желательно питаться три-четыре раза в день, а все продукты разделить на две категории: продукты, которые помогают снижению веса и продукты, которые этому мешают. В первом случае эндокринолог посоветовал увеличить количество потребляемых продуктов, а во втором — постараться найти альтернативные рецепты для обеспечения меньшей калорийности блюда. Необходимо воспринимать изменения в рационе питания позитивно и питаться разнообразно, подытожил Русанов.