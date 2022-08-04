Водитель, будь внимательнее! Омскую «трассу смерти» затянуло дымом

По данным регионального минтранса, сегодня, 4 августа на трассе Тюмень - Омск в Крутинском районе произошло сильное снижение видимости. Из-за горения торфяников дорогу затянуло дымом на участке 433-437 км.
Из-за того, что видимости снизилась до 50 км, там организовали реверсивное движение. Водителей просят быть осторожнее и соблюдать безопасную дистанцию.
Из-за дыма там уже произошла одна авария. Ночью в районе 429 км водитель большегруза врезался в иномарку. После удара легковой автомобиль врезался в другой грузовик. Помощь врачей понадобилась 43-летней пассажирке легковушки.