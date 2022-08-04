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Водитель, будь внимательнее! Омскую «трассу смерти» затянуло дымом

Водитель, будь внимательнее! Омскую «трассу смерти» затянуло дымом

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI

На омской трассе снизилась видимость из-за горящих торфяников

На участке трассы Тюмень — Омск снизилась видимость из-за дыма.

По данным регионального минтранса, сегодня, 4 августа на трассе Тюмень - Омск в Крутинском районе произошло сильное снижение видимости. Из-за горения торфяников дорогу затянуло дымом на участке 433-437 км.  

Из-за того, что видимости снизилась до 50 км, там организовали реверсивное движение. Водителей просят быть осторожнее и соблюдать безопасную дистанцию.

Из-за дыма там уже произошла одна авария. Ночью в районе 429 км водитель большегруза врезался в иномарку. После удара легковой автомобиль врезался в другой грузовик. Помощь врачей понадобилась 43-летней пассажирке легковушки.

#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Новости#Трасса#Автомобиль
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