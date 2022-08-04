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Пропавший почти месяц назад 72-летний омский пенсионер найден мертвым

Пропавший почти месяц назад 72-летний омский пенсионер найден мертвым

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
Тело мужчины, по данным силовиков, обнаружили возле одного из домов по улице Перова.

Трагическим известием завершились в Омске поиски 72-летнего Киржана Рахимова, который еще 6 июля ушел из дома и пропал.  Вчера его тело было найдено возле дома № 56Б по улице Перова в районе Старого Кировска.

«Около 22:00 поступило сообщение, что возле частного дома обнаружено тело пенсионера, который разыскивался как без вести пропавший», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.

Судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насильственной смерти. Предварительно пропавший пенсионер совершил суицид.

Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка. Выясняются все нюансы произошедшего.

#Василий Попов#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Смерть#Следственный комитет#Пропал человек
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