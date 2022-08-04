Пропавший почти месяц назад 72-летний омский пенсионер найден мертвым

Трагическим известием завершились в Омске поиски 72-летнего Киржана Рахимова, который еще 6 июля ушел из дома и пропал. Вчера его тело было найдено возле дома № 56Б по улице Перова в районе Старого Кировска.
«Около 22:00 поступило сообщение, что возле частного дома обнаружено тело пенсионера, который разыскивался как без вести пропавший», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
Судмедэксперт осмотрел тело и не нашел никаких следов насильственной смерти. Предварительно пропавший пенсионер совершил суицид.
Сейчас по факту этого инцидента проводится проверка. Выясняются все нюансы произошедшего.