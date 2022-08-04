Отменены авиарейсы турецких туроператоров из РФ

По словам эксперта Керима Юлкера, Москва и Анкара разорвали договоренности о сотрудничестве сразу по нескольким пунктам — в областях строительства, энергетики и туризма. В итоге авиакомпании Pegas Fly и Nortwind, принадлежащие турецкой туристической компании Pegas, отменили свои рейсы, пишет Pravda.Ru.
Юлкер также пояснил, что выданные ряду рейсов компаний Pegas Fly и Nortwind разрешения были отменены одно за другим. В числе аннулированных авиарейсов — перелеты Nordwind из Москвы в Стамбул, Анталью, Измир, Даламан и Бодрум, а также рейсы Pegas Fly из Челябинска и Грозного в Анталию.