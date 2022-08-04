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Отменены авиарейсы турецких туроператоров из РФ

Отменены авиарейсы турецких туроператоров из РФ

Сегодня, 13:16
Фото: pxhere.com
Турецкое издание Тurizmajansi сообщило об аннулировании авиарейсов туроператоров Турции из России. По информации журналистов СМИ, речь, в частности, идет о рейсах компаниях-авиаперевозчиках Pegas Fly и Nortwind.

По словам эксперта Керима Юлкера, Москва и Анкара разорвали договоренности о сотрудничестве сразу по нескольким пунктам — в областях строительства, энергетики и туризма. В итоге авиакомпании Pegas Fly и Nortwind, принадлежащие турецкой туристической компании Pegas, отменили свои рейсы, пишет Pravda.Ru.

Юлкер также пояснил, что выданные ряду рейсов компаний Pegas Fly и Nortwind разрешения были отменены одно за другим. В числе аннулированных авиарейсов — перелеты Nordwind из Москвы в Стамбул, Анталью, Измир, Даламан и Бодрум, а также  рейсы Pegas Fly из Челябинска и Грозного в Анталию.

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