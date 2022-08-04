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Эксперты назвали причины сезонного роста числа ДТП

Вчера, 15:15
В Подмосковье только в течение июня произошло 359 ДТП. Этот показатель выше, чем за любой другой месяц с начала года.

Эксперты рассказали о самых распространенных причинах дорожных инцидентов в жаркие периоды. Pravda.Ru пишет об этом со ссылкой на корреспондентов "Вестей Подмосковья". Одной из наиболее частых аварий является съезд с загородной дороги. Такое происходит преимущественно вследствие превышения скорости. Об этом заявил аналитик "МВС Груп" Александр Домбровский.

Главными причинами сезонного повышения численности ДТП эксперт назвал: замедленную реакцию, повышенную утомляемость из-за сильной жары, а также отсутствие под рукой солнцезащитных очков.

Кроме того, автовладельцы нередко позволяют себе управлять автотранспортом в нетрезвом состоянии после летних пикников. Именно такие водители становятся зачастую виновниками автокатастроф.

Руководитель Союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая заявила, в свою очередь, о том, что количество ДТП сейчас заметно снижается в тех местах, где установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД. С того момента, как были внедрены эти системы, численность аварий в Московской области сократилась более чем на 30 процентов, резюмировала Заболоцкая.

#Светлана Павлова
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