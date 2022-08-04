Эксперты назвали причины сезонного роста числа ДТП

Руководитель Союза безопасности дорожного движения Светлана Заболоцкая заявила, в свою очередь, о том, что количество ДТП сейчас заметно снижается в тех местах, где установлены камеры, фиксирующие нарушения ПДД. С того момента, как были внедрены эти системы, численность аварий в Московской области сократилась более чем на 30 процентов, резюмировала Заболоцкая.