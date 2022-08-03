В День города в Омске перекроют центр – схема и список улиц

Ко Дню города в Омске три дня будут перекрывать улицы. Перекрытия начнутся уже утром в пятницу - движение ограничат на традиционных местах праздничных мероприятий.
С 10:00 4 августа до 06:00 8 августа 2021 года:
С 10 часов 4 августа до 6 часов 6 августа 2022 года:
С 10.00 до 22.00 5 августа:
С 15.00 6 августа до 06.00 7 августа:
С 7.30 до 15.00 6 августа:
Также в местах проведения марафона и праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет запрещена парковка всех видов транспорта.
При этом предлагается маршрут объезда: