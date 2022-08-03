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В День города в Омске перекроют центр – схема и список улиц

В День города в Омске перекроют центр – схема и список улиц

Сегодня, 10:16
Фото: 1MI
По информации мэрии, некоторые участки улиц будут закрыты вплоть до 8 августа.

Ко Дню города в Омске три дня будут перекрывать улицы. Перекрытия начнутся уже утром в пятницу - движение ограничат на традиционных местах праздничных мероприятий.

С 10:00 4 августа до 06:00 8 августа 2021 года:

  • улица Ленина на участке от площади Победы до Интернациональной, включая Соборную площадь;
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
  • улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Спартаковской.

С 10 часов 4 августа до 6 часов 6 августа 2022 года:

  • - улица Герцена по крайней правой полосе на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина.
Фото: Администрация города Омска

С 10.00 до 22.00 5 августа:

  • улица Партизанская на участке от Омской крепости до улицы Ленина;
  • улицае Таубе;
  • улица Спартаковская от улицы Партизанской до улицы Голика;
  • улица Петра Некрасова от улицы Партизанской до улицы Голика.

С 15.00 6 августа до 06.00 7 августа:

  • улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до улицы Партизанской, включая Соборную площадь;
  • улица Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы;
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади;
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина;
  • улице Тарская на участке от улицы Интернациональной до улицы Спартаковской;
  • улица Спартаковская до улицы Партизанской;
  • улица К. Либкнехта на участке от улицы Партизанской до улицы Ленина;
  • улица Партизанской на участке от улицы Ленина до Омской крепости.
Фото: Администрация города Омска

С 7.30 до 15.00 6 августа:

  • улица Красный Путь на участке от улицы Кемеровской до улицы Интернациональной;
  • улица Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь;
  • улица Коммунистическая на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь;
  • автодороге на участке от остановки общественного транспорта «По требованию» по улица Фрунзе до набережной Тухачевского;
  • улица Интернациональная на участке от набережной Тухачевского до улицы Орджоникидзе;
  • улица Фрунзе на участке от улицы Орджоникидзе до транспортной развязки до подъема на мост имени 60-летия Победы;
  • улицае Герцена на участке от улицы Ленина до улицы Интернациональной, включая площадь Победы;
  • улица Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной;
  • улица Интернациональная на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Герцена;
  • улица Тарская на участке от улицы Интернациональной до улицы Спартаковской;
  • улица Ленина на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Герцена;
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до набережной Тухачевского;
  • набережная Тухачевского на участке от улицы Ивана Алексеева до улицы Кемеровской;
  • улица Ленина на участке от площади Победы до Ленинградской площади, включая Юбилейный мост;
  • улицае Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • улица Думской на участке от проспекта К. Маркса до улицы Ленина;
  • улица Б. Тито на участке от площади Бухгольца до улицы Ленина;
  • улица Лермонтова на участке от площади Бухгольца до улицы Ленина;
  • улица Чкалова на участке от улицы Ильинской до улицы Ленина;
  • улица Короленко на участке от проспекта К. Маркса до улицы Комиссаровской;
  • улица Партизанская на участке от набережной Тухачевского до улицы Ленина;
  • улица Спартаковская;
  • улице Достоевского на участке от улицы Победы до улицы Партизанской;
  • улице Щербанева на участке от улицы Ленина до улицы Бударина;
  • Иртышская набережная;
  • улица 25 лет Октября, улице Шаумяна на участке от улицы 9-я Ленинская до улицы 12-я Пролетарская;
  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 1 по Ленинградской площади;
  • автодорога на участке от улицы Ленина до Иртышской набережной в районе дома 2 по Ленинградской площади;
  • улица Циолковского на участке от проспекта К. Маркса до Иртышской набережной;
  • улица Ф. Крылова на участке от улицы Серова до Иртышской набережной;
  • улица Рождественского на участке от дома 7 по улице Рождественского до Иртышской набережной;
  • улица Марченко на участке от улицы С. Стальского до улицы 25 лет Октября;
  • улица 9-я Ленинская на участке от улицы С. Стальского до улицы 25 лет Октября.
Фото: Администрация города Омска

Также в местах проведения марафона и праздничных мероприятий, посвященных Дню города, будет запрещена парковка всех видов транспорта.

При этом предлагается маршрут объезда:

  • с 10 часов 4 августа до 6 часов 6 августа 2022 года по улицам Фрунзе, Интернациональной, Гагарина, Ленина; -
  • с 7 часов 30 минут 6 августа до 6 часов 7 августа 2022 года по улицам Фрунзе, Герцена, Гагарина, проспекту К. Маркса.
#Василий Попов#Общество#Город#Новости#Омск#День города#Перекрытие дорог#Объезд
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