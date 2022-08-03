Корпорация МСП: За 6 месяцев объем кредитования бизнеса достиг 210 млрд рублей

Как сообщает tass.ru, более чем в 7 раз – с 2 до 15 тысяч — увеличилось число предприятий, ставших обладателями кредита за счет поручительства института развития, что также является рекордным показателем для Корпорации МСП. В этих компаниях работает свыше 230 тысяч человек.
97 процентов от числа тех, кто стал обладателем господдержки, - компании микро- и малого бизнеса. При этом в 11 раз выросла доля микробизнеса. Теперь таких предприятий, получающих господдержку, 10 тысяч.
Сегодня бизнес может проще получить кредиты в банке, поскольку предоставляются «зонтичные» поручительства Корпорацией МСП. И это существенно увеличило количество предприятий, сумевших стать обладателями господдержки.
О том, что стартует новый механизм в связи с поручением Владимира Путина, стало известно в сентябре ушедшего года. Его предусматривал нацпроект по поддержке МСП, кураторство которого возложено на первого вице-премьера Андрея Белоусова. В первом полугодии компаниям было выдано 12 тысяч кредитов на общую сумму свыше 100 миллиардов рублей. «Зонтичные» поручительства дают возможность и дальше развиваться бизнесу.
По мнению, озвученному генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем, применяя «зонтичные» поручительства, корпорация берет на свои плечи до половины рисков, с последствиями которых в противном случае пришлось бы столкнуться предпринимателям. Результатом этого стало то, что теперь у них есть возможность взять кредит, хотя прежде они сталкивались с отказом банков. В ушедшем году за счет изменившихся правил гарантийной поддержки и «зонтичных» поручительств корпорация сумела оказать поддержку более 8 тысячам предпринимателей.
«А это в 3,5 раза больше, чем в 2020 году», – пояснил Исаевич.
В три раза выросло число получателей поддержки по программе стимулирования кредитования (ПСК). Ранее бизнес мог воспользоваться лишь льготными программами кредитования после того, как ключевая ставка составила 20 процентов. В первом полугодии смогли получить кредиты, предусмотренные данной программой, более 3,1 тысячи предпринимателей. Хотя в первом полугодии ушедшего года их число не превышало одной тысячи. Что же касается общей суммы финансовой поддержки, которую удалось привлечь по ПСК, она составила 83 миллиарда рублей. В первом полугодии ушедшего года данный показатель остановился на отметке в 33 миллиарда рублей.