Корпорация МСП: За 6 месяцев объем кредитования бизнеса достиг 210 млрд рублей

В три раза выросло число получателей поддержки по программе стимулирования кредитования (ПСК). Ранее бизнес мог воспользоваться лишь льготными программами кредитования после того, как ключевая ставка составила 20 процентов. В первом полугодии смогли получить кредиты, предусмотренные данной программой, более 3,1 тысячи предпринимателей. Хотя в первом полугодии ушедшего года их число не превышало одной тысячи. Что же касается общей суммы финансовой поддержки, которую удалось привлечь по ПСК, она составила 83 миллиарда рублей. В первом полугодии ушедшего года данный показатель остановился на отметке в 33 миллиарда рублей.