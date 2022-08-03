Американский боец Джефф Монсон выразил желание жить и работать в России

Боец ММА Джефф Монсон, несмотря на то что он родился в США, признался в любви к России, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РЕН ТВ. Монсон сделал соответствующее признание в рамках пресс-конференции, приуроченной к началу турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Монсон заявил, что родился в Америке, однако жить и работать от хотел бы в России. По его словам, он давно любит Россию, и знал о том, что хочет жить в этой стране, уже десять лет назад. Как отметил Монсон, в России находится его сестра, многие знакомые и друзья.
Турнир суперсерии пройдет в Москве 5 августа. Состязание впервые будет проводиться не по правилам бокса, а по правилам ММА. В главном бою соперниками станут чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик. Среди других участников турнира — чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов, боец смешанных единоборств из Бразилии Фернандо Родригес, бойцы смешанных единоборств из РФ Святослав Коваленко, Саша Стоун, а также кандидат в мастера спорта по боксу Николай Чибисов и боец Андрей Ефимов.