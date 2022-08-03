Американский боец Джефф Монсон выразил желание жить и работать в России

Монсон заявил, что родился в Америке, однако жить и работать от хотел бы в России. По его словам, он давно любит Россию, и знал о том, что хочет жить в этой стране, уже десять лет назад. Как отметил Монсон, в России находится его сестра, многие знакомые и друзья.