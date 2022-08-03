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Американский боец Джефф Монсон выразил желание жить и работать в России

Американский боец Джефф Монсон выразил желание жить и работать в России

Вчера, 17:44
Фото: vk.com/jeff_monson_official
Боец ММА признался в любви к России.

Боец ММА Джефф Монсон, несмотря на то что он родился в США, признался в любви к России, пишет 360tv.ru, ссылаясь на РЕН ТВ. Монсон сделал соответствующее признание в рамках пресс-конференции, приуроченной к началу турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Монсон заявил, что родился в Америке, однако жить и работать от хотел бы в России. По его словам, он давно любит Россию, и знал о том, что хочет жить в этой стране, уже десять лет назад. Как отметил Монсон, в России находится его сестра, многие знакомые и друзья.

Турнир суперсерии пройдет в Москве 5 августа. Состязание впервые будет проводиться не по правилам бокса, а по правилам ММА. В главном бою соперниками станут чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик. Среди других участников турнира — чемпион мира по тайскому боксу Гаджи Наврузов, боец смешанных единоборств из Бразилии Фернандо Родригес, бойцы смешанных единоборств из РФ Святослав Коваленко, Саша Стоун, а также кандидат в мастера спорта по боксу Николай Чибисов и боец Андрей Ефимов.

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