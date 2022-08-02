В Тюменской области регистрируют рост террористических преступлений

Как сообщает fedpress.ru, в прошлом году здесь было 28 преступлений такого вида, из которых 14 не удалось раскрыть.
За первое полугодие этого года не раскрыто столько же. Хотя в прошлом году за шесть месяцев их было вдвое меньше.
Под преступлениями террористической направленности понимаются различные деяния — от непосредственно самого террористического акта до публичного оправдания терроризма.
В этом году, хотя предварительно удалось расследовать восемь таких дел, до суда пока дошло только одно. В прошлом году их было шесть.