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В Тюменской области регистрируют рост террористических преступлений

Сегодня, 13:13
По данным Генпрокуратуры, в Тюменской области за прошедшее полугодие было выявлено 10 преступлений террористической направленности, что на 43 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Как сообщает fedpress.ru, в прошлом году здесь было 28 преступлений такого вида, из которых 14 не удалось раскрыть.

За первое полугодие этого года не раскрыто столько же. Хотя в прошлом году за шесть месяцев их было вдвое меньше.

Под преступлениями террористической направленности понимаются различные деяния — от непосредственно самого террористического акта до публичного оправдания терроризма.

В этом году, хотя предварительно удалось расследовать восемь таких дел, до суда пока дошло только одно. В прошлом году их было шесть.

 

#Светлана Павлова
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