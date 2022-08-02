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В ОПЕК напомнили о важности роли России

В ОПЕК напомнили о важности роли России

Вчера, 20:11
Фото: opec.org
Генеральный секретарь ОПЕК подчеркнул важность роли России в качестве члена организации.

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс назвал Россию одним из основных производителей энергетических ресурсов и подчеркнул важность ее членства в организации. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на интервью аль-Гайса кувейтской газете Al Ra’i.

По мнению генсека Организации стран-экспортеров нефти, Россия остается не только стратегическим партнером, но еще и одним из основных производителей энергетических ресурсов. Присутствие РФ в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи, как отметил аль-Гайс, «имеет важное значение для успеха соглашения».

Хайтам аль-Гайс занял пост генерального секретаря ОПЕК после смерти Мохаммеда Баркиндо, который занимал его в течение шести лет.

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