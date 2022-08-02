В ОПЕК напомнили о важности роли России

По мнению генсека Организации стран-экспортеров нефти, Россия остается не только стратегическим партнером, но еще и одним из основных производителей энергетических ресурсов. Присутствие РФ в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи, как отметил аль-Гайс, «имеет важное значение для успеха соглашения».