В ОПЕК напомнили о важности роли России

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс назвал Россию одним из основных производителей энергетических ресурсов и подчеркнул важность ее членства в организации. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на интервью аль-Гайса кувейтской газете Al Ra’i.
По мнению генсека Организации стран-экспортеров нефти, Россия остается не только стратегическим партнером, но еще и одним из основных производителей энергетических ресурсов. Присутствие РФ в альянсе ОПЕК+ по сокращению добычи, как отметил аль-Гайс, «имеет важное значение для успеха соглашения».
Хайтам аль-Гайс занял пост генерального секретаря ОПЕК после смерти Мохаммеда Баркиндо, который занимал его в течение шести лет.