В ООН назвали шагом к миру соглашения по экспорту зерна

По словам Цзюня, соглашения по экспорту закладывают в том числе успешный старт для мирного разрешения возникшего кризиса. Своим мнением постпред Китая при ООН поделился в рамках выступления на пресс-конференции, приуроченной к председательству КНР в Совете безопасности Организации объединенных наций.
В июле представители России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле подписали «зерновое» четырехстороннее соглашение, которое обеспечивает условия для безопасного вывоза зерна, удобрений и продуктов питания из заблокированных портов на территории Украины. Первое грузовое судно с кукурузой вышло из одесского порта 1 августа.
Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, российская сторона приняла все меры для исключения провокаций на маршруте.