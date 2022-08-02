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В ООН назвали шагом к миру соглашения по экспорту зерна

В ООН назвали шагом к миру соглашения по экспорту зерна

Вчера, 20:15
Фото: pxhere.com
Постпред КНР при ООН считает, что соглашения по экспорту зерна станут шагом к миру.

По словам Цзюня, соглашения по экспорту закладывают в том числе успешный старт для мирного разрешения возникшего кризиса. Своим мнением постпред Китая при ООН поделился в рамках выступления на пресс-конференции, приуроченной к председательству КНР в Совете безопасности Организации объединенных наций.

В июле представители России, Турции, Украины и ООН в Стамбуле подписали «зерновое» четырехстороннее соглашение, которое обеспечивает условия для безопасного вывоза зерна, удобрений и продуктов питания из заблокированных портов на территории Украины. Первое грузовое судно с кукурузой вышло из одесского порта 1 августа.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, российская сторона приняла все меры для исключения провокаций на маршруте. 

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