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В Омске обсудили помощь в трудоустройстве жителей ЛДНР

В Омске обсудили помощь в трудоустройстве жителей ЛДНР

Сегодня, 11:30
Фото: Единая Россия
В штабе общественной поддержки «Единой России» прошел круглый стол на тему трудоустройства беженцев из Донбасса.

В Омской области в настоящий момент находятся более 300 беженцев из Украины и Донбасса. Переселенцы выбрали для проживания не только Омск, но и населенные пункты в муниципальных районах. Сейчас на повестке вопрос трудоустройства прибывших. 

Эту тему обсудили на круглом столе с участием органов исполнительной и законодательной власти. Заместитель министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская отметила, что прибывающие соискатели устраиваются работать на производство, в продовольственную отрасль, в сферу услуг и здравоохранение.

Фото: Единая Россия
«Сегодня на особом контроле – вопрос трудоустройства жителей Донбасса и Украины. По каждому человеку формируется «паспорт жизненной ситуации». Мы видим какими компетенциями обладают соискатели, на какой стадии у них находятся документы необходимые для приема на работу. Предприятия различных отраслей готовы предоставить порядка 150 рабочих мест для трудоустройства пострадавшего населения. В центры занятости Омской области обратились 50 человек, из них 33 человека уже трудоустроены, в том числе 5 соискателей проходят оплачиваемую стажировку, еще 16 соискателей взаимодействуют с центрами занятости», – пояснила заместитель Министра труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская.

В регионе создали специальную базу вакансий. Многие омские работодатели готовы трудоустроить граждан Украины, ДНР, ЛНР, которые оформили временное убежище, разрешение на временное проживание или патент.

«Основная проблема сейчас у жителей дружественных республик - трудоустройство, как один из этапов адаптации в новых условиях. Среди граждан есть разные специалисты в своих сферах. Для многих семей работа будет хорошим подспорьем и дополнительной мотивацией к комфортной жизни. С 1 августа трудоустроены проживающие в пункте временного размещения в гостинице «Иртыш», – прокомментировал депутат фракции партии «Единая Россия» в Омском городском Совете Алексей Саяпин.

Беженцам из Донбасса в Омске стремятся помочь с поиском работы. Чиновники и специалисты приезжают в пункты временного размещения, проводят профориентацию, где рассказывают, например, о необходимых документах. При поддержке правительства Омской области и региональной нотариальной палаты для жителей Донбасса и Украины организовали юридическую консультацию, а также нотариальную помощь и фотосъемку для документов. Пункты временного размещения беженцев регулярно информируют о возможности трудоустройства. Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей.

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