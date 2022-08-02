В Омске обсудили помощь в трудоустройстве жителей ЛДНР

Беженцам из Донбасса в Омске стремятся помочь с поиском работы. Чиновники и специалисты приезжают в пункты временного размещения, проводят профориентацию, где рассказывают, например, о необходимых документах. При поддержке правительства Омской области и региональной нотариальной палаты для жителей Донбасса и Украины организовали юридическую консультацию, а также нотариальную помощь и фотосъемку для документов. Пункты временного размещения беженцев регулярно информируют о возможности трудоустройства. Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей.