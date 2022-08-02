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В ГИБДД заявили о некачественной подготовке водителей в автошколах

В ГИБДД заявили о некачественной подготовке водителей в автошколах

Вчера, 21:49
Фото: 1MI
Российские автоинспекторы бьют тревогу из-за того, что в большинстве случаев участниками ДТП на дорогах становятся начинающие водители, чей стаж вождения не превышает трех лет.

В ГИБДД уверены, что далеко не все автошколы предлагают качественные услуги и по факту обманывают учеников, заплативших деньги за обучение.

По словам экспертов, нередко у сотрудников ДПС возникают предложения наказывать в случае очередного дорожно-транспортного происшествия не только водителя-виновника, но и подготовившую его автошколу, пишет Pravda.Ru. 

В ГИБДД уверены, что у большинства автошкол попросту нет условий для качественного обучения в связи с устаревшей матчастью, несоответствием правовым и техническим нормам, отсутствием автодромов и др. Также не так давно выяснилось, что  уровень подготовки и водительский стаж инструкторов находятся далеко не на самом высоком уровне.

К примеру, как показала практика проверки автошкол в Кемеровской области,   руководителям данных организаций было бы нелишне обратить особое внимание на своих инструкторов, так как, по словам начальника областной Госавтоинспекции Юрия Мовшина, большинство последних даже не могут с первого раза сдать экзамены. По его словам, ситуация, когда руководители автошкол позволяют обучать учеников людям, которые сами не знают ПДД, недопустима. 

И хотя сотрудники ГИБДД время от времени лишают лицензии ту или иную автошколу, редко кто из учеников подобных заведений, не получив за свои деньги качественные образовательные услуги, решается обратиться в правоохранительные органы.

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