В ГИБДД заявили о некачественной подготовке водителей в автошколах

К примеру, как показала практика проверки автошкол в Кемеровской области, руководителям данных организаций было бы нелишне обратить особое внимание на своих инструкторов, так как, по словам начальника областной Госавтоинспекции Юрия Мовшина, большинство последних даже не могут с первого раза сдать экзамены. По его словам, ситуация, когда руководители автошкол позволяют обучать учеников людям, которые сами не знают ПДД, недопустима.