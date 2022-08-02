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Спрос на ОСАГО электрокаров за год вырос в 4 раза

Спрос на ОСАГО электрокаров за год вырос в 4 раза

Вчера, 19:40
Фото: pxhere.com
По данным агентства «АВТОСТАТ» продажи новых электромобилей по итогам первого полугодия 2022 года выросли на 53%. Тенденцию подтверждают и аналитики Страхового Дома ВСК.

По их оценкам, спрос на страхование электрокаров, в частности автомобилей марки Tesla, за последние полтора года увеличился почти в 4 раза. Причем, 37% запросов на страхование пришлось на Москву.

Лидерами среди регионов по страхованию автомобилей Tesla также являются: Краснодарский край (15%), Ставропольский край (7%), Санкт-Петербург (4%), Ростовская область и Пермский край (по 3%).

Средняя стоимость ОСАГО для Tesla составляет 11000 (для Москвы 17000) рублей.

Параметры страхования электромобилей ничем не отличаются от страховки для обычных авто. При этом, при покупке электрокара важно учитывать несколько важных нюансов. Во-первых, высокую стоимость деталей и небольшое количество сервисов, специализирующихся на ремонте таких авто. Во-вторых, особенности эксплуатации электрокаров – например, из-за быстрой езды могут возникнуть проблемы с батареей - перегрев агрегата при повышенных нагрузках приводит к быстрому выходу из строя батареи, цена которой составляет до 50% от стоимости авто.

«Электромобили действительно пользуются все большей популярностью в нашей стране – несмотря на общее падение авторынка, спрос на электромобили растет. Самыми востребованными электрокарами являются Tesla – на них приходится 46% продаж. Данные авто даже стали появляться в сервисах каршеринга. Для популяризации экологичного транспорта необходимо не только развивать сопутствующую инфраструктуру – увеличивать число зарядных станций, но и предлагать автовладельцам гибкие страховые программы, учитывающие особенности электромобилей», - отметил Антон Смулько, заместитель генерального директора по по андеррайтингу Страхового Дома ВСК.

#Технологии
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