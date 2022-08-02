Российские радийщики установили рекорд по самому продолжительному интервью

Интервью началось в полдень 30 июля, а закончилось в такое же время 31 июля, пишет Pravda.Ru. Зафиксировал рекорд официальный представитель "Книги Рекордов России" Станислав Коненков. По его словам, речь идет о первом рекорде такой продолжительности, установленном женщиной.
Сутки в эфире проработала член Союза журналистов РФ, радио- и тележурналист Кристина Никитина. Она общалась с экспертами, политиками, экономистами и представителями НКО. Спикерами марафона-интервью были также известные спортсмены и популярные звезды шоу-бизнеса.
В передаче поучаствовали в общей сложности 50 спикеров.