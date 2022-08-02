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Российские радийщики установили рекорд по самому продолжительному интервью

Вчера, 16:00
"Радио 1" и "Нестеренко центр" установили рекорд, проведя самый продолжительный марафон-интервью в прямом эфире. Ведущая Кристина Никитина вела программу целые сутки.

Интервью началось в полдень 30 июля, а закончилось в такое же время 31 июля, пишет Pravda.Ru. Зафиксировал рекорд официальный представитель "Книги Рекордов России" Станислав Коненков. По его словам, речь идет о первом рекорде такой продолжительности, установленном женщиной.

Сутки в эфире проработала член Союза журналистов РФ, радио- и тележурналист Кристина Никитина. Она общалась с экспертами, политиками, экономистами и представителями НКО. Спикерами марафона-интервью были также известные спортсмены и популярные звезды шоу-бизнеса.

В передаче поучаствовали в общей сложности 50 спикеров.

 

#Светлана Павлова
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