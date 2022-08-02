Причина гибели ушедшей за грибами омской пенсионерки останется загадкой

Город55 выяснил подробности проверки по факту смерти 64-летней жительницы Омска Лидии С., которая еще 24 июля ушла за грибами и пропала. Вчера тело женщины было найдено в Саргатском районе.
«После вскрытия было установлено, что пропавшая умерла примерно за 4 дня до обнаружения тела. Никаких следов насилия не обнаружено. Установить причину смерти не представляется возможным, так как труп сильно поврежден», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Напомним, омичка пошла за грибами из деревни Березовка Большереченского района и пропала. Все эти дни женщину искали силовики, волонтеры поисковых отрядов и местные жители. Обнаружили пенсионерку в нескольких километрах от деревни Хохлово Саргатского района, которая находится почти за 10 километров от места пропажи.
В данный момент проверку по смерти женщины проводит СКР по Омской области.