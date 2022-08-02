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Причина гибели ушедшей за грибами омской пенсионерки останется загадкой

Причина гибели ушедшей за грибами омской пенсионерки останется загадкой

Вчера, 18:25
Эксперты не смогли назвать причину смерти 64-летней Лидии С.

Город55 выяснил подробности проверки по факту смерти 64-летней жительницы Омска Лидии С., которая еще 24 июля ушла за грибами и пропала. Вчера тело женщины было найдено в Саргатском районе.

«После вскрытия было установлено, что пропавшая умерла примерно за 4 дня до обнаружения тела. Никаких следов насилия не обнаружено. Установить причину смерти не представляется возможным, так как труп сильно поврежден», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

Напомним, омичка пошла за грибами из деревни Березовка Большереченского района и пропала.  Все эти дни женщину искали силовики, волонтеры поисковых отрядов и местные жители. Обнаружили пенсионерку в нескольких километрах от деревни Хохлово Саргатского района, которая находится почти за 10 километров от места пропажи.

В данный момент проверку по смерти женщины проводит СКР по Омской области.

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