Причина гибели ушедшей за грибами омской пенсионерки останется загадкой

Напомним, омичка пошла за грибами из деревни Березовка Большереченского района и пропала. Все эти дни женщину искали силовики, волонтеры поисковых отрядов и местные жители. Обнаружили пенсионерку в нескольких километрах от деревни Хохлово Саргатского района, которая находится почти за 10 километров от места пропажи.