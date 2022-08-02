Эксперт рассказала об опасности перегрузок во время занятий спортом

Специалист также пояснила, что у человека со временем может возникнуть зависимость от спорта, которая в случае, если нагрузки вдруг по каким-то причинам придется отменить, может стать причиной подавленности и даже депрессии. Кроме того, как отметила Малиновская, организм в подобных случаях может начать набирать вес, от которого впоследствии будет сложно избавиться.