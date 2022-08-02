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Эксперт рассказала об опасности перегрузок во время занятий спортом

Эксперт рассказала об опасности перегрузок во время занятий спортом

Вчера, 21:45
Фото: piqsels.com
Врач восстановительной медицины Светлана Малиновская заявила, что важно не переусердствовать с физическими нагрузками, так как в противном случае занятия спортом могут нанести вред.

По словам врача, организм в итоге привыкнет к упражнениям, и нагрузку придется увеличивать с каждым разом все больше. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Общественную Службу Новостей. 

Специалист также пояснила, что у человека со временем может возникнуть зависимость от спорта, которая в случае, если нагрузки вдруг по каким-то причинам придется отменить, может стать причиной подавленности и даже депрессии. Кроме того, как отметила Малиновская, организм в подобных случаях может начать набирать вес, от которого впоследствии будет сложно избавиться.

Чтобы подобного не произошло, врач рекомендовала тренироваться без фанатизма. По ее словам, оптимальными видами физической нагрузки могут стать ходьба, бег трусцой, езда на велосипеде, плавание или аэробика, а людям старшего возраста рекомендовано заниматься небольшими силовыми упражнениями для профилактики потери мышечной массы и ее тонуса.

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