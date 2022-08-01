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В МЧС обезвредили свыше 23 тысяч боеприпасов времен войны в России

Вчера, 22:20
Сотрудники МЧС РФ отметили, что за шесть месяцев этого года на территории страны было обнаружено и обезврежено порядка 23 тысяч боеприпасов со времен Великой Отечественной войны.

ТАСС, цитируя ведомство, сообщает, что сотрудниками МЧС была проведена работа по поиску т обезвреживанию взрывоопасных предметов времен войны. За полгода 2022 года усилиями 13 подразделений МЧС в РФ обезвредили 23 тысячи боеприпасов. Об этом пишет RT.

Спасатели нашли авиационные бомбы, артиллерийские снаряды, инженерные боеприпасы и иные взрывоопасные предметы. Работы проводились в акваториях Черного и Балтийского морей на территории Краснодарского края, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополя.

Накануне в Севастополе были обезврежены две авиабомбы времен войны. 

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