Тимати стал владельцем Starbucks в России

При этом новый владелец кофеен, по его словам, не собирается устраивать «чудовищный ребрендинг», а будет пытаться отыскать достойную замену фирменному стилю иностранной компании. Об этом пишет Pravda.Ru.
Рэпер пообещал обеспечить открытие кофеен уже в этом месяце, анонсировав «крутое импортозамещение». Он отметил, что не собирается разочаровывать любителей кофе и заявил, что планирует выдавать продукт качества совершенно нового уровня.
"Предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный живой кейс крутого импортозамещения!" — подчеркнул Тимати.