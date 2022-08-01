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Тимати стал владельцем Starbucks в России

Тимати стал владельцем Starbucks в России

Вчера, 21:30
Фото: piqsels.com
Российский рэпер Тимати, настоящее имя которого Тимур Юнусов, скупил все акции сети кофеен Starbucks и теперь планирует в ближайшем будущем вновь запустить в работу заведения сети по всей стране.

При этом новый владелец кофеен, по его словам, не собирается устраивать «чудовищный ребрендинг», а будет пытаться отыскать достойную замену фирменному стилю иностранной компании. Об этом пишет Pravda.Ru.

Рэпер пообещал обеспечить открытие кофеен уже в этом месяце, анонсировав «крутое импортозамещение».  Он отметил, что не собирается разочаровывать любителей кофе и заявил, что планирует выдавать продукт качества совершенно нового уровня.

"Предполагаю, у нас есть шанс не просто поменять вывеску, а сделать реальный живой кейс крутого импортозамещения!" — подчеркнул Тимати.

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