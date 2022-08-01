Казанский стрелок Ильназ Галявиев продолжает содержаться под стражей

Срок нахождения под стражей обвиняемого был продлен Верховным судом республики Татарстан до 11 ноября. Сообщается, что до наступления установленного судом срока работники следствия надеются закончить процесс ознакомления Галявиева с материалами дела. Затем они должны будут направить уголовное дело в Генеральную прокуратуру РФ с целью утверждения обвинительного заключения.
Ранее сообщалось, что 11 мая 2021 года в г. Казань в результате применения огнестрельного оружия в гимназии №175 погибли девять человек. Еще двадцать три человека были направлены в стационар с ранениями различной степени тяжести Russian.rt.com.
Подозреваемого Ильназа Галявиева 2001 года рождения задержали сотрудники органов правопорядка и поместили под арест. Материалы дела насчитывают триста десять томов. Обвиняемый полностью признал вину.