Названы сферы, в которые вкладывается каждый без исключения омич

Аналитики Омскстата представили данные о платных услугах, которые получали жители региона в первом полугодии 2022. Объем увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021.
С января по июнь омичи получили платных услуг на 59,5 миллиарда рублей. То есть каждый человек — на 31,7 тысяч. И это на 3,8% выше прошлогоднего уровня.
Чаще всего жители Омской области пользовались услугами жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникационными и транспортными. На них ушло почти 70% от общего объема платных услуг. Среди бытовых лидируют: техобслуживание и ремонт, строительство жилья, парикмахерские, косметические услуги.