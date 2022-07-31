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Названы сферы, в которые вкладывается каждый без исключения омич

Названы сферы, в которые вкладывается каждый без исключения омич

Сегодня, 13:26
Фото: 1MI

Почти 70% платных услуг омичей приходится на ЖКХ

Опубликована информация о платных услугах населению региона.

Аналитики Омскстата представили данные о платных услугах, которые получали жители региона в первом полугодии 2022. Объем увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021.

С января по июнь омичи получили платных услуг на 59,5 миллиарда рублей. То есть каждый человек — на 31,7 тысяч. И это на 3,8% выше прошлогоднего уровня.

Чаще всего жители Омской области пользовались услугами жилищно-коммунального хозяйства, телекоммуникационными и транспортными. На них ушло почти 70% от общего объема платных услуг. Среди бытовых лидируют: техобслуживание и ремонт, строительство жилья, парикмахерские, косметические услуги.

#Экономика#Общество#Новости#Омск#Омская область#Статистика#Омскстат
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