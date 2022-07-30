Россия направит $30 млрд в железные дороги Азии

Как пишет infox.ru, задача заключается в развитии инфраструктуры. Это нужно для того, чтобы повысить объемы поставки сырья и товаров на рынке Азии. Данная задача стала еще более актуальной на фоне санкций Запада.
В мае Владимир Путин призвал форсировать строительство новых транспортных коридоров, чтобы прорвать торговую блокаду. Глава РФ подчеркнул: маршруты логистики стоит перенаправить на более благонадежных и предсказуемых партнеров. Особые надежды связаны с коридором “Север-Юг”, который идет в Азербайджан, Иран и Индию от портов Каспия. Китай – также один из основных партнеров, через который торговые пути пролегают в другие страны Азии.
По информации газеты “Ведомости”, в течение 8 ближайших лет Россия вложит около $30 млрд в развитие пограничных переходов в Китай, Казахстан, Монголию. К 2030 году построят три железнодорожных пункта пропуска через границу РФ. В соседних странах возведут 3 тыс. км железных дорог, в России – 369 км путей.
Проект Минтранса ляжет в основу новой модели развития РФ с учетом геополитической обстановки. В финальной версии предложения по транспортным коридорам представят в сентябре. Перед утверждением их рассмотрит российский президент.