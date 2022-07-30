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Россия направит $30 млрд в железные дороги Азии

30 июля, 13:50
Россия собирается вложиться в транспортную инфраструктуру Китая, чтобы переориентировать экспорт на восток.

Как пишет infox.ru, задача заключается в развитии инфраструктуры. Это нужно для того, чтобы повысить объемы поставки сырья и товаров на рынке Азии. Данная задача стала еще более актуальной на фоне санкций Запада. 

В мае Владимир Путин призвал форсировать строительство новых транспортных коридоров, чтобы прорвать торговую блокаду. Глава РФ подчеркнул: маршруты логистики стоит перенаправить на более благонадежных и предсказуемых партнеров. Особые надежды связаны с коридором “Север-Юг”, который идет в Азербайджан, Иран и Индию от портов Каспия. Китай – также один из основных партнеров, через который торговые пути пролегают в другие страны Азии. 

По информации газеты “Ведомости”, в течение 8 ближайших лет Россия вложит около $30 млрд в развитие пограничных переходов в Китай, Казахстан, Монголию. К 2030 году построят три железнодорожных пункта пропуска через границу РФ. В соседних странах возведут 3 тыс. км железных дорог, в России – 369 км путей. 

Проект Минтранса ляжет в основу новой модели развития РФ с учетом геополитической обстановки. В финальной версии предложения по транспортным коридорам представят в сентябре. Перед утверждением их рассмотрит российский президент.

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