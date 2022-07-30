Россия направит $30 млрд в железные дороги Азии

В мае Владимир Путин призвал форсировать строительство новых транспортных коридоров, чтобы прорвать торговую блокаду. Глава РФ подчеркнул: маршруты логистики стоит перенаправить на более благонадежных и предсказуемых партнеров. Особые надежды связаны с коридором “Север-Юг”, который идет в Азербайджан, Иран и Индию от портов Каспия. Китай – также один из основных партнеров, через который торговые пути пролегают в другие страны Азии.