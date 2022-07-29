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В Новосибирске возбуждено дело о халатности после убийства 17-летней девушки

Сегодня, 01:04
В Новосибирске Следственный комитет возбудил дело о халатности после убийства девушки в возрасте 17 лет.

Как сообщается в СУ СК по области, с ноября 2021 года по июнь этого года должностные лица отдела полиции №10 «Советский» управления МВД России по городу Новосибирску не принимали мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы. Она говорила о постоянных угрозах, которые исходили в адрес ее дочери и молодого человека. Об этом пишет RT.

В результате мужчина, который угрожал девушке, 26 июля убил ее.  

Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями было найдено на Лесосечной улице. Подозреваемый был пойман в другом районе города. Он нанес девушке более 15 ножевых ударов.

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