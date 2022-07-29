В Новосибирске возбуждено дело о халатности после убийства 17-летней девушки

Как сообщается в СУ СК по области, с ноября 2021 года по июнь этого года должностные лица отдела полиции №10 «Советский» управления МВД России по городу Новосибирску не принимали мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы. Она говорила о постоянных угрозах, которые исходили в адрес ее дочери и молодого человека. Об этом пишет RT.