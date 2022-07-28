Рыбопромысловая отрасль просит не принимать закон о втором этапе инвестиционных квот

Запущенную ими акцию #остановитеквотныйбеспредел сопровождают десятки фотографий в соцсетях.
Как сообщает kp.ru, в адрес Владимира Путина ушли десятки коллективных писем, под которыми стоят подписи более трех тысяч человек, работающих на российских рыбопромышленных и рыбоперерабатывающих предприятиях. Они расположены на Сахалине, Курильских островах, Камчатке, в Архангельской области, Приморском крае, Мурманске, Магадане, Хабаровске.
Предлагаемые поправки в закон о рыболовстве сводятся к выделению 24 процентов общего допустимого улова сельди и минтая на Дальнем Востоке под инвесторов, а также к изъятию и выставлению на аукционы еще половины квот на добычу краба. Хотя первой половины компании лишились в 2019 году. Еще победителям аукционов отдадут всю квоту на добычу моллюсков.
Это станет ударом для 117 рыбопромышленных предприятий, которым не удастся выжить, не имея квот на вылов рыбы, и потерей работы для 40 тысяч рыбаков Дальнего Востока и Севера. Под угрозой окажется и благополучие их семей, в которых насчитывается в общей сложности 150 тысяч человек.
Напомним, что в 2018 году руководство рыбных компаний и представители государства заключили договоры, которые давали право на вылов рыбы до 2033 года. После принятия этого закона их расторгнут, а квоты отдадут «под инвестиции» и выставят на аукционы, что приведет к разорению большинства компаний, поскольку они не смогут ничего заложить, чтобы взять кредиты и участвовать в торгах.
В результате более 500 судов выйдут из промысла. Речь идет фактически о каждом втором судне, входящем в российский рыболовный флот. Прибрежные поселки лишатся градообразующих предприятий, а региональные бюджеты — части доходов от налогов, которые выплачивались этими компаниями. Многоукладную рыбную отрасль ждет превращение в закрытый клуб, который будет доступен только компаниям-гигантам.