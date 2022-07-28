Рыбопромысловая отрасль просит не принимать закон о втором этапе инвестиционных квот

Напомним, что в 2018 году руководство рыбных компаний и представители государства заключили договоры, которые давали право на вылов рыбы до 2033 года. После принятия этого закона их расторгнут, а квоты отдадут «под инвестиции» и выставят на аукционы, что приведет к разорению большинства компаний, поскольку они не смогут ничего заложить, чтобы взять кредиты и участвовать в торгах.