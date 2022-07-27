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«Авангард» начал набирать персонал на новую арену в Омске

«Авангард» начал набирать персонал на новую арену в Омске

Вчера, 18:43
Фото: Сайт gdrive-arena.ru
Объявление о вакансиях размещено на одном из популярных сайтов по поиску работы.

Как стало известно Городу55, Ассоциация «Хоккейный клуб «Авангард» начала набор сотрудников на новую G-Drive Арену.

В частности, уже сейчас клубу требуются различные специалисты: экскурсоводы, менеджеры по маркетингу и рекламе и по закупкам, различные специалисты технического профиля, врачи, а также стюарды, координаторы, техники, гардеробщики, продавцы, хостес и операторы контакт-центра.

Частью персонал по этим вакансиям набирается на постоянной основе с официальным трудоустройством и на полный рабочий день, другая часть – это временный персонал с гибким графиком и возможностью подработки на смены по 4-6 часов.

По некоторым специальностям зарплаты начинаются от 40 тысяч рублей и выше. 

Напомним, что по планам уже 1 сентября новая домашняя площадка ХК «Авангард» должна быть сдана, после чего последует полная проверка всех систем жизнеобеспечения объекта. А уже 1 октября «Авангард» сыграет свой первый домашний матч на новом льду и примет команду «Сибирь».

Добавим, что сейчас также на арену набирается и команда волонтеров.

#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Хоккей
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