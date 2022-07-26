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Владельцы обезьяны, напавшей на ребенка, готовы помочь в реабилитации

Вчера, 00:55
Хозяева обезьяны, которая напала на двухлетнего ребенка в Подмосковье, сотрудничают со следствием и постоянно общаются с пострадавшей стороной.

Как пишет издание russian.rt.com, всю документацию и разрешение на обезьяну передали следователям. Об этом рассказал источник, близкий к семье Розенблюм. По его словам, владельцы обезьяны готовы оказать помощь в реабилитации двухлетней девочки. 

Источник информирует, что на этой неделе врачи планируют разработать план последующего лечения пострадавшей. Сейчас девочка не может вставать на раненую ногу. 

Как информирует Минздрав региона, состояние ребенка, пострадавшего от нападения обезьяны, оценивалось как тяжелое. Возбуждено дело по УК РФ по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, следствие возбудило дело в связи с халатностью должностных лиц.

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