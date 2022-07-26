В Омской области ребенок попал в больницу после нелепого ДТП на сельской дороге

Вчера, 25 июля, в Шербакульском районе произошла авария, в результате которой пострадал ребенок. Очевидцы сообщили о ДТП в 16:50.
Полицейские выехали на место происшествия и предварительно установили, что 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 решил выехать со второстепенной дороги на дорогу Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка. Это произошло в районе 89 км.
Во время движения молодой человек не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого ехал 37-летний мужчина. В результате аварии 11-летний мальчик, который был пассажиром иномарки, попал в больницу. Полиция проводит проверку.