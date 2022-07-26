В Омской области ребенок попал в больницу после нелепого ДТП на сельской дороге

Во время движения молодой человек не предоставил преимущество в движении и врезался в автомобиль Toyota Avensis, за рулем которого ехал 37-летний мужчина. В результате аварии 11-летний мальчик, который был пассажиром иномарки, попал в больницу. Полиция проводит проверку.