Город55
ГлавноеВсе новости
В Омске открыли дополнительный прием заявок в детские лагеря

В Омске открыли дополнительный прием заявок в детские лагеря

Сегодня, 14:38
Фото: мэрия Омска
В нескольких омских лагерях все еще есть свободные места.

По данным на 26 июля, в загородных детских лагерях Омской области отдохнули более 3 200 детей. Смены варьируются от 10 до 21 дня.

Планируется, что этим летом в лагерях смогут отдохнуть около 4 тыс детей. Сейчас омичи еще могут взять путевки в лагеря «Лесная поляна», «Иртышские зори», Солнечная поляна» и «Березка.

Фото: мэрия Омска

Путевки в «Лесную поляну» есть на 14 дней — с 12 по 25 августа. Стоимость составляет 8 712 рублей (бюджет) или 12 800 рублей (внебюджет). Узнать подробности можно по телефонам 29-14-33, 29-14-22.

Что касается лагеря «Иртышские зори», то там также остались бюджетные путевки на 14 дней с 14 по 27 августа. Стоимость составляет 8 714 рублей. Получить информацию можно по телефону 21-82-19.

Фото: мэрия Омска

Оздоровительный центр «Солнечная поляна» может принять детей на 21 день с 7 по 27 августа. Бюджетные путевки обойдутся в 14 736 рублей, а внебюджетные — в 20 868 рублей.

Лагерь «Березка» принимает детей на 10 дней со 2 по 11 августа. Стоимость путевки для бюджетных мест составит 3 550 рублей, а для внебюджетных — 6 470 рублей.

Отметим, что для того, чтобы подать заявку в «Солнечную поляну» и «Березку», нужно направить сканированный вариант заявки с печатью и подписью руководителя компании со списком детей (там должны быть указаны фамилии) на почту ozdorovleniye.2021@mail.ru. Уточнить подробности можно по телефонам 20-17-91, 20-05-54 или 20-17-78.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Детский лагерь
Подпишитесь
Борьба закончилась. Под Омском до конца расчистили тлеющее пометохранилище
После ликвидации возгорания больше месяца шла борьба с тлением, и только недавно с пометохранилища вывезли все отходы.
Сегодня, 15:33
Особо важные дела. Кипр для Солдатовой, беседы Вагнера и Шипилова и богатые сидельцы
Вчера, 15:42
Омский СК начал проверку после жалобы депутата Заксобрания на медиков
Депутат Законодательного собрания заявила, что ее ребенку-инвалиду отказали в своевременной медпомощи.
Сегодня, 13:07
Прощание с белой ивой. На комиссии по сносу решат судьбу старейшего дерева Омска
Дерево сильно разрушилось в мае этого года, и теперь его предложили полностью снести.
Сегодня, 17:00
Бывший заведующий омского детсада прикарманил часть зарплаты сотрудников
Обвиняемый говорил работникам, что они получат меньшую сумму, а сам похищал часть выплат.
Сегодня, 09:21
В СКР заявили, что омский депутат Горностаева отрицает свою вину по «пивному» делу
Депутат уверена в своей невиновности и якобы не планирует сотрудничать со следствием.
Сегодня, 14:58