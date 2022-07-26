В Омске открыли дополнительный прием заявок в детские лагеря

Отметим, что для того, чтобы подать заявку в «Солнечную поляну» и «Березку», нужно направить сканированный вариант заявки с печатью и подписью руководителя компании со списком детей (там должны быть указаны фамилии) на почту ozdorovleniye.2021@mail.ru. Уточнить подробности можно по телефонам 20-17-91, 20-05-54 или 20-17-78.