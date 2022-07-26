В Омске открыли дополнительный прием заявок в детские лагеря

По данным на 26 июля, в загородных детских лагерях Омской области отдохнули более 3 200 детей. Смены варьируются от 10 до 21 дня.
Планируется, что этим летом в лагерях смогут отдохнуть около 4 тыс детей. Сейчас омичи еще могут взять путевки в лагеря «Лесная поляна», «Иртышские зори», Солнечная поляна» и «Березка.
Путевки в «Лесную поляну» есть на 14 дней — с 12 по 25 августа. Стоимость составляет 8 712 рублей (бюджет) или 12 800 рублей (внебюджет). Узнать подробности можно по телефонам 29-14-33, 29-14-22.
Что касается лагеря «Иртышские зори», то там также остались бюджетные путевки на 14 дней с 14 по 27 августа. Стоимость составляет 8 714 рублей. Получить информацию можно по телефону 21-82-19.
Оздоровительный центр «Солнечная поляна» может принять детей на 21 день с 7 по 27 августа. Бюджетные путевки обойдутся в 14 736 рублей, а внебюджетные — в 20 868 рублей.
Лагерь «Березка» принимает детей на 10 дней со 2 по 11 августа. Стоимость путевки для бюджетных мест составит 3 550 рублей, а для внебюджетных — 6 470 рублей.
Отметим, что для того, чтобы подать заявку в «Солнечную поляну» и «Березку», нужно направить сканированный вариант заявки с печатью и подписью руководителя компании со списком детей (там должны быть указаны фамилии) на почту ozdorovleniye.2021@mail.ru. Уточнить подробности можно по телефонам 20-17-91, 20-05-54 или 20-17-78.