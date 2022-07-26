Как Россия создала Румынию?

Причина такого отношения лежит в идеологии и новейшей истории взаимоотношений наших стран. Советский Союз, например, воспринимался в довоенной Румынии как «главный враг румынского пространства, благодаря славянским амбициям на пути к Константинополю и Средиземному морю». Бухарест стал участником гитлеровской коалиции и принял участие во Второй мировой войне. При этом (что по понятным причинам также не находит отражения в современных румынских школьных учебниках — об этом вообще немодно вспоминать!) целью Румынии было «устранение огромной геополитической угрозы в виде Великой Украины, стремящейся к восстановлению при поддержке Третьего Рейха». Поэтому эти учебники вообще уделяют чрезвычайно небольшое место участию Румынии во Второй мировой войне, вместо этого посвящая множество страниц «коммунизму и тоталитаризму». К тому же, в 1944 году король Румынии Михай сверг и арестовал прогитлеровского диктатора Иона Антонеску, после чего страна перешла на сторону СССР в войне против нацистской Германии, — за это король даже стал кавалером советского ордена Победы. Затем Румыния вообще стала социалистическим государством, присоединившимся к организации Варшавского договора, под общим руководством Москвы. Поэтому после распада СССР и присоединения Румынии к блоку НАТО осознанное утаивание информации об общих страницах румыно-российских и румыно-советских отношений стало частью образовательной и информационной политики этой страны.