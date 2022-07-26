Дачникам напоминают о пяти скрытых штрафах

А ведь каждый должен знать о своих обязанностях перед законом. За нарушение предписанных норм можно получить административное взыскание.
Мария Спиридонова, юрист, сообщила о том, что в законе о пожарной безопасности появились поправки относительно того, как следует готовить пищу на мангале и огне на своем собственном участке, пишет infox.ru.
В законе предписано, что мангал следует расположить на расстоянии от пяти метров относительно близлежащего жилого строения. В противном случае в госказну придется заплатить штраф в пятнадцать тысяч рублей.
Также представители власти могут оштрафовать граждан за оставление мусора, рытье ям без согласования, постройку туалетов и бань, нарушающую современные нормы и прочие неявные нарушения.