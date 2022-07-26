Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню

Бритни Спирс приняла решение вернуться на сцену и записала совместную песню с Элтоном Джоном, пишет 360tv.ru со ссылкой на TMZ.
Источники издания отмечают, что релиз композиции под названием Tiny Dancer состоится в августе этого года. Поклонники Бритни Спирс с воодушевлением восприняли эту новость — они давно ждут возвращения певицы.
После того, как Бритни Спирс одержала победу в суде против своего отца Джеймса Спирса по делу об опеке, у певицы практически открылось второе дыхание. В начале лета этого года она вышла замуж на Сэма Асгари, 28-летнего фитнес-тренера, с которым встречалась несколько лет. Супруги планируют стать родителями.
В мае 2022 года Бритни Спирс сообщила, что на раннем сроке беременности потеряла ребенка. У певицы есть двое детей от предыдущего мужа Кевина Федерлайна — сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс.