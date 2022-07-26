Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню

После того, как Бритни Спирс одержала победу в суде против своего отца Джеймса Спирса по делу об опеке, у певицы практически открылось второе дыхание. В начале лета этого года она вышла замуж на Сэма Асгари, 28-летнего фитнес-тренера, с которым встречалась несколько лет. Супруги планируют стать родителями.