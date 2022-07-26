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Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню

Бритни Спирс и Элтон Джон записали совместную песню

Вчера, 17:23
Фото: piqsels.com
Американская певица Бритни Спирс перепела песню британского исполнителя Элтона Джона.

Бритни Спирс приняла решение вернуться на сцену и записала совместную песню с Элтоном Джоном, пишет 360tv.ru со ссылкой на TMZ.

Источники издания отмечают, что релиз композиции под названием Tiny Dancer состоится в августе этого года. Поклонники Бритни Спирс с воодушевлением восприняли эту новость — они давно ждут возвращения певицы.

После того, как Бритни Спирс одержала победу в суде против своего отца Джеймса Спирса по делу об опеке, у певицы практически открылось второе дыхание. В начале лета этого года она вышла замуж на Сэма Асгари, 28-летнего фитнес-тренера, с которым встречалась несколько лет. Супруги планируют стать родителями.

В мае 2022 года Бритни Спирс сообщила, что на раннем сроке беременности потеряла ребенка. У певицы есть двое детей от предыдущего мужа Кевина Федерлайна — сыновья Шон Престон и Джейден Джеймс.

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