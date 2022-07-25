ВСК запускает образовательную программу по цифровой трансформации в страховании

Программа пройдет в два этапа. Дистанционная часть обучения будет проходить для всех поступивших в период с 10 октября по 21 ноября 2022 года. В рамках онлайн-лекций студенты изучат основные процессы цифровизации страховой отрасли, получат консультации менторов программы по генерации идей цифровизации в страховании. А в ходе очного этапа в конце ноября 2022 года 24 финалиста будут разделены на 6 команд, каждая из которых должна будет выполнить итоговое задание по одной из 6 заданных тем.