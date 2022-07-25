Россия заинтересовалась сотрудничеством в рамках проекта Arctic Sessions

Антон Кобяков, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД, на встрече «Арктический совет: сценарии будущего международной площадки» рассказал о заинтересованности России в работе по развитию инфраструктуры региона, которая будет вестись в международном формате.
Представитель МИД РФ Николай Корчунов, глава Комитета руководства Арктического совета, назвал практичность и содержательность основным оценочным параметром эффективности работы в Арктике с разными странами. Он считает, что для России необходимо будет оценить нужность и полезность работы в Арктическом совете. Также он сообщил, что коренное население региона не должно стать «заложниками» решений, принятых по программе проекта, сообщает transsibinfo.com.
По заверениям Николая Доронина, главы Проектного офиса развития Арктики, без РФ сотрудничать по вопросам работы в данном регионе в международном формате невозможно и нецелесообразно. РФ, в свою очередь, в данном вопросе демонстрирует высокую степень самодостаточности.
Ласси Хайнинен, представитель финского издания Arctic Yearbook, рассказал, что в Арктике смогут продуктивно сотрудничать представители разных стран лишь в том случае, когда они адекватно оценивают всю серьезность данного процесса.
Ян Чен, профессор исследовательского университета Шанхая, сообщил участникам встречи о необходимости решения вопроса милитаризации держав арктического пояса. Кроме прочего, он поставил на повестку рассмотрение статуса внеарктических стран в вопросах совместной работы в Арктическом регионе.
Проект Arctic Sessions стал обладателем гранта от Фонда Горчакова. Страной – председателем совета Арктики на период 2021–2023 гг. стала Россия, оператором мероприятий, проводимых РФ, выбран Фонд Росконгресс.