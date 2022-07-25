Россия заинтересовалась сотрудничеством в рамках проекта Arctic Sessions

Представитель МИД РФ Николай Корчунов, глава Комитета руководства Арктического совета, назвал практичность и содержательность основным оценочным параметром эффективности работы в Арктике с разными странами. Он считает, что для России необходимо будет оценить нужность и полезность работы в Арктическом совете. Также он сообщил, что коренное население региона не должно стать «заложниками» решений, принятых по программе проекта, сообщает transsibinfo.com.