Германия прекратит поддерживать Украину в случае дефицита газа

Руководитель МИД ФРГ заявила, что члены ее команды пытались убедить правительство Канады вернуть турбину Москве. В противном случае Германия не будет получать «голубое» топливо и не сможет помогать украинскому государству. В стране могут начаться серьезные массовые волнения, и это играет на руку Владимиру Путину, заявила Анналена Бербок.