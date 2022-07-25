Германия прекратит поддерживать Украину в случае дефицита газа

Иностранные аналитики акцентировали внимание на том, что из-за резкого изменения риторики властей Германии выигрывает Россия. Речь идет о том, что Бербок попросила Канаду вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", пишет Pravda.Ru.
Руководитель МИД ФРГ заявила, что члены ее команды пытались убедить правительство Канады вернуть турбину Москве. В противном случае Германия не будет получать «голубое» топливо и не сможет помогать украинскому государству. В стране могут начаться серьезные массовые волнения, и это играет на руку Владимиру Путину, заявила Анналена Бербок.
Политологи утверждают, что немецкая власть "нервничает" в связи с заполненностью газовых хранилищ. Берлин не может рассчитать, хватит ли стране сырья на предстоящий осенне-зимний период в том случае, если Россия окончательно остановит поставки.
Аналитики прокомментировали также истерику Евросоюза из-за "Северного потока-2". Лидеры сразу нескольких стран ЕС заявили о том, что запускать газопровод нельзя. Германия, в свою очередь, назвала этот сценарий "белым флагом" перед РФ.