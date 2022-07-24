Он такой один. В Омске продают уникальный ресторан

В объявлении не указана стоимость сделки. Говорится, что новый хозяин приобретет в комплекте не только зал. Нынешний владелец готов отказаться от кухни с оборудованием, бара, сыроварни, видеокамер, аппаратуры для мероприятий, кондиционеров и проч. «Есть возможность использовать помещение для других целей», — пишут авторы объявления.