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Он такой один. В Омске продают уникальный ресторан

Он такой один. В Омске продают уникальный ресторан

Вчера, 16:23
Фото: 1MI

В Омске продают ресторан «Хаус миссис Клаус»

Владельцы продают готовый бизнес в центре города.

На сайте объявлений 20 июля появилось предложение о покупке готового бизнеса в Омске. Речь о ресторане на улице Фрунзе «Хаус миссис Клаус». Характерная черта заведения — круглогодичный антураж Нового года. В меню — современная русская кухня.

Точка открылась в 2017 году. Арендуемая площадь — 876 «квадратов». Совладельцем и бренд-шефом является местный ресторатор Игорь Белоглазов.

В объявлении не указана стоимость сделки. Говорится, что новый хозяин приобретет в комплекте не только зал. Нынешний владелец готов отказаться от кухни с оборудованием, бара, сыроварни, видеокамер, аппаратуры для мероприятий, кондиционеров и проч. «Есть возможность использовать помещение для других целей», — пишут авторы объявления.

#Экономика#Город#Новости#Омск#Продажа#Ресторан
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