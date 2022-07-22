Шаровые молнии, «пьяные» березы и подземелья — чем удивит Жирновский район

Есть в районе и Малый Каменный овраг. В нем также встречаются огромные глыбы песчаника из морских пластов, в которых встречаются окаменелости: кораллы, обломки игл морских ежей и т. п. Заметны также следы древней юрской реки, которая 150 миллионов лет пересекала Волгоградскую область.

В Малом Каменном овраге также можно посетить известные многим пещеры — Глаза Дракона и Ноздри Дракона, похожие на глаза и ноздри огромного то ли чудовища, то ли действительно дракона. Уфологи утверждают, что тут может быть расположена база НЛО. Учёные эти домыслы опровергает и отмечают, что из необычного здесь изредка бывают только странно себя ведущие в подземельях туристы: кто-то пугается размера и темноты пещер, а кто-то от переизбытка впечатлений и загадочности начинает испытывает слуховые галлюцинации, начитавшись легенд.

Пещеры расположены рядом с самым аномальным местом в стране — Медведицкой грядой. Это цепь холмов, расположенных по окружности.