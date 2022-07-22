Город55
ГлавноеВсе новости
Омич без прав матом высказал полицейским все, что думал

Омич без прав матом высказал полицейским все, что думал

Вчера, 19:05
Фото: 1MI

Омич без прав обматерил полицейских за то, что они отогнали его автомобиль на стоянку

Его пришлось заковать в наручники.

26-летний омич обматерил полицейских за то, что те пытались отогнать его автомобиль на спецстоянку. У молодого человека не было прав и правоохранители решили эвакуировать машину. 

 «Мерседес» остановили для рядовой проверки документов на автодороге "Омск-Красноярка". Однако машина оказалась не поставленной на учет, а водитель без прав.  Он убеждал автоинспекторов, что купил машину недавно и просто не успел оформить документы.
 
Стражи порядка вызвали эвакуатор и отстранили омича от управления авто. Однако при погрузке машины молодой человек перешел от уговоров к матам. Позже к нему присоединился и его друг, который приехал на место происшествия. В результате приятеля омича пришлось заковать в наручники.
 

Автомобиль все таки эвакуировали, а на водителя завели сразу два дела об административном правонарушении. Его друг тоже попал под ответственность.

#Новости#Омская область#Любовь Фёдорова
Подпишитесь
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Вчера, 14:36
Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко
Вчера, 21:04
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Вчера, 09:02
Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет
Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
Вчера, 17:37
Новый путь. Омичам показали измененные маршруты Сибирского международного марафона
Трассы, как и в прошлые годы, пройдут по центральной части Омска.
Вчера, 17:57
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
Вчера, 08:48