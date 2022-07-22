Омич без прав матом высказал полицейским все, что думал

«Мерседес» остановили для рядовой проверки документов на автодороге "Омск-Красноярка". Однако машина оказалась не поставленной на учет, а водитель без прав. Он убеждал автоинспекторов, что купил машину недавно и просто не успел оформить документы.



Стражи порядка вызвали эвакуатор и отстранили омича от управления авто. Однако при погрузке машины молодой человек перешел от уговоров к матам. Позже к нему присоединился и его друг, который приехал на место происшествия. В результате приятеля омича пришлось заковать в наручники.

