Омич без прав матом высказал полицейским все, что думал

26-летний омич обматерил полицейских за то, что те пытались отогнать его автомобиль на спецстоянку. У молодого человека не было прав и правоохранители решили эвакуировать машину.
«Мерседес» остановили для рядовой проверки документов на автодороге "Омск-Красноярка". Однако машина оказалась не поставленной на учет, а водитель без прав. Он убеждал автоинспекторов, что купил машину недавно и просто не успел оформить документы.
Стражи порядка вызвали эвакуатор и отстранили омича от управления авто. Однако при погрузке машины молодой человек перешел от уговоров к матам. Позже к нему присоединился и его друг, который приехал на место происшествия. В результате приятеля омича пришлось заковать в наручники.
Автомобиль все таки эвакуировали, а на водителя завели сразу два дела об административном правонарушении. Его друг тоже попал под ответственность.