Город55
ГлавноеВсе новости
Избивал несколько дней. Омичка добилась возбуждения уголовных дел на экс-любовника

Избивал несколько дней. Омичка добилась возбуждения уголовных дел на экс-любовника

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI

В Омской области сельчанин избил бывшую сожительницу и стал фигурантом четырех дел

Омич несколько дней избивал бывшую сожительницу, потому что переживал из-за разрыва и пытался добиться расположения женщины.

Жестокий и бессмысленный акт агрессии длился несколько дней в селе Татарка Черлакского района, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. 46-летняя сельчанка сообщила участковому, что ее бывший сожитель приходит к ней домой и избивает, душит и угрожает расправой.

Агрессором оказался 48-летний местный житель. Он признался, что несколько дней избивал бывшую возлюбленную. Мужчина рассказал, что тяжело переживал их недавний разрыв и таким образом пытался добиться расположения омички, чтобы вновь переехать к ней и возобновить отношения.

Действий омича хватило для возбуждения сразу четырех уголовных дел: одно — по признакам преступления по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание», еще три — по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Омичку направили на судебно-медицинскую экспертизу, где установят тяжесть вреда здоровью. В качестве вещдока по делам следователи изъяли подушку. В пресс-службе омской полиции отметили, что ранее омич был судим за кражу.

#Ольга Акамова#Омск#Происшествия#Общество#Новости#Омская область#Драка#Уголовное дело#Избиение#Бывший муж#Сожители
Подпишитесь
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Сегодня, 14:36
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Сегодня, 09:02
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
Сегодня, 08:48
Замкнутый круг. Ночью в Омске в очередной раз ввели режим «черного неба»
За несколько часов до НМУ омичи жаловались на выбросы.
Сегодня, 09:22
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38