Избивал несколько дней. Омичка добилась возбуждения уголовных дел на экс-любовника

Жестокий и бессмысленный акт агрессии длился несколько дней в селе Татарка Черлакского района, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. 46-летняя сельчанка сообщила участковому, что ее бывший сожитель приходит к ней домой и избивает, душит и угрожает расправой.
Агрессором оказался 48-летний местный житель. Он признался, что несколько дней избивал бывшую возлюбленную. Мужчина рассказал, что тяжело переживал их недавний разрыв и таким образом пытался добиться расположения омички, чтобы вновь переехать к ней и возобновить отношения.
Действий омича хватило для возбуждения сразу четырех уголовных дел: одно — по признакам преступления по ч. 1 ст. 117 УК РФ «Истязание», еще три — по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Омичку направили на судебно-медицинскую экспертизу, где установят тяжесть вреда здоровью. В качестве вещдока по делам следователи изъяли подушку. В пресс-службе омской полиции отметили, что ранее омич был судим за кражу.