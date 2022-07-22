Избивал несколько дней. Омичка добилась возбуждения уголовных дел на экс-любовника

Жестокий и бессмысленный акт агрессии длился несколько дней в селе Татарка Черлакского района, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области. 46-летняя сельчанка сообщила участковому, что ее бывший сожитель приходит к ней домой и избивает, душит и угрожает расправой.