Город55
ГлавноеВсе новости
Четверо московских школьников отправились в арктическую экспедицию

Четверо московских школьников отправились в арктическую экспедицию

Вчера, 23:20
Фото: piqsels.com
Юные москвичи — лидеры второго сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» поехали в экспедицию «Ледокол открытий» вместе с другими старшеклассниками из разных уголков страны. Всего в путешествии участвуют семьдесят школьников — они вышли из мурманского порта на атомном ледоколе «50 лет Победы

Ребята побывают на Северном полюсе, где смогут совершить кругосветное путешествие буквально за тридцать секунд. А еще школьники установят там флаги регионов, в которых проживают. Об этом пишет Pravda.Ru.

Кроме того, в поездке путешественники смогут полюбоваться на красивую природу, узнать о работе атомного ледокола, посетить Землю Франца-Иосифа, а также лично пообщаться с почетным полярником России Виктором Боярским и трехкратной олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях Аллой Шишкиной. 

Экспедицию организовала госкорпорация «Росатом». Поездка является образовательной, а ее программа состоит из трех частей:  «Открытие технологий», «Открытие Арктики» и «Открытие себя». Помимо всего прочего, школьники смогут натренировать навыки командной работы, управления проектами и самопрезентации, а также сделать фото- и видеоотчет об этом уникальном путешествии.

Подпишитесь
Игры Солдатовой. Скрывающаяся экс-глава омского минздрава покупает билеты в Россию
Вчера, 14:36
Иван Ургант стал ведущим на корпоративе омского предпринимателя Шкуренко
Вчера, 21:04
Омская IKEA оставила после себя уголовное дело с инженером-миллионером
Вчера, 09:02
Все ради праздника. В Омске временно снимут последний коронавирусный запрет
Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
Вчера, 17:37
Новый путь. Омичам показали измененные маршруты Сибирского международного марафона
Трассы, как и в прошлые годы, пройдут по центральной части Омска.
Вчера, 17:57
Омского депутата Горностаеву отправили под суд из-за «пивного» дела
Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, связанное с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.
Вчера, 08:48