Четверо московских школьников отправились в арктическую экспедицию

Ребята побывают на Северном полюсе, где смогут совершить кругосветное путешествие буквально за тридцать секунд. А еще школьники установят там флаги регионов, в которых проживают. Об этом пишет Pravda.Ru.
Кроме того, в поездке путешественники смогут полюбоваться на красивую природу, узнать о работе атомного ледокола, посетить Землю Франца-Иосифа, а также лично пообщаться с почетным полярником России Виктором Боярским и трехкратной олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях Аллой Шишкиной.
Экспедицию организовала госкорпорация «Росатом». Поездка является образовательной, а ее программа состоит из трех частей: «Открытие технологий», «Открытие Арктики» и «Открытие себя». Помимо всего прочего, школьники смогут натренировать навыки командной работы, управления проектами и самопрезентации, а также сделать фото- и видеоотчет об этом уникальном путешествии.