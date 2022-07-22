Четверо московских школьников отправились в арктическую экспедицию

Экспедицию организовала госкорпорация «Росатом». Поездка является образовательной, а ее программа состоит из трех частей: «Открытие технологий», «Открытие Арктики» и «Открытие себя». Помимо всего прочего, школьники смогут натренировать навыки командной работы, управления проектами и самопрезентации, а также сделать фото- и видеоотчет об этом уникальном путешествии.