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Барановский снимается в фильме о Сергее Эйзенштейне

Вчера, 22:19
В Санкт-Петербурге 21 июля состоялась работа над фильмом «Броненосец» о Сергее Эйзенштейне.

Съемки будут проходить в Музее-квартире Римского-Корсакова, доме-музее Чистякова, в Театре на Васильевском острове, а также в специально построенном павильоне. Об этом сообщает infox.ru.

Кино будет создано при поддержке Фонда Президентских Грантов, НацФонда поддержки правообладателей, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и его ректора Наталии Гориной, которая известна по работе над фильмами «Дылда», «Сталинград» и сериала «Седьмая симфония» в качестве продюсера.

Фильм будет рассказывать о соперничестве молодого Сергея Эйзенштейна и его учителя Всеволода Мейерхольда. В ходе создания сценария использованы архивы РГАЛИ и документальные справки, которые представлены ведущими экспертами-киноведами.

В роли Мейерхольда выступит Александр Барановский, который снялся в сериале «Маяковский. Два дня». В роли Эйзенштейна выступит Дмитрий Федоров, который сыграл в фильме «Вознесенский» и других.

Фильм «Броненосец» будет первым в цикле игровых и документальных фильмов, объединенных проектом «Мир Эйзенштейна». После первого этапа съемок в Санкт-Петербурге, работа продолжится в Москве.  

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