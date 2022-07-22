Барановский снимается в фильме о Сергее Эйзенштейне

Кино будет создано при поддержке Фонда Президентских Грантов, НацФонда поддержки правообладателей, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и его ректора Наталии Гориной, которая известна по работе над фильмами «Дылда», «Сталинград» и сериала «Седьмая симфония» в качестве продюсера.