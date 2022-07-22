Барановский снимается в фильме о Сергее Эйзенштейне

Съемки будут проходить в Музее-квартире Римского-Корсакова, доме-музее Чистякова, в Театре на Васильевском острове, а также в специально построенном павильоне. Об этом сообщает infox.ru.
Кино будет создано при поддержке Фонда Президентских Грантов, НацФонда поддержки правообладателей, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и его ректора Наталии Гориной, которая известна по работе над фильмами «Дылда», «Сталинград» и сериала «Седьмая симфония» в качестве продюсера.
Фильм будет рассказывать о соперничестве молодого Сергея Эйзенштейна и его учителя Всеволода Мейерхольда. В ходе создания сценария использованы архивы РГАЛИ и документальные справки, которые представлены ведущими экспертами-киноведами.
В роли Мейерхольда выступит Александр Барановский, который снялся в сериале «Маяковский. Два дня». В роли Эйзенштейна выступит Дмитрий Федоров, который сыграл в фильме «Вознесенский» и других.
Фильм «Броненосец» будет первым в цикле игровых и документальных фильмов, объединенных проектом «Мир Эйзенштейна». После первого этапа съемок в Санкт-Петербурге, работа продолжится в Москве.