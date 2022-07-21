Продуктовый рынок России ждут перемены

Во время третьего этапа, который ждет нас осенью, россиянам может стать понятно, что теперь они оказались в новой реальности, где нет многих привычных товаров, выросли цены и снизилось качество продукции. Впрочем, через этот этап в разной форме придется пройти людям в других странах мира.