Продуктовый рынок России ждут перемены

Как пишет Infox со ссылкой на блог представителя продуктового ретейла, весь процесс перемен на рынке, обусловленный санкциями, можно разделить на три этапа.
Первый этап был связан с паникой и дефицитом товаров, который возник из-за того, что население после введения первых санкций беспорядочно скупало продукты и средства бытовой химии.
В ходе второго этапа граждане успокоились, смирившись с необходимостью менять стратегию потребления. Магазины начали менять ассортимент и ценовые стратегии.
Во время третьего этапа, который ждет нас осенью, россиянам может стать понятно, что теперь они оказались в новой реальности, где нет многих привычных товаров, выросли цены и снизилось качество продукции. Впрочем, через этот этап в разной форме придется пройти людям в других странах мира.