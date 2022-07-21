Город55
ГлавноеВсе новости

Продуктовый рынок России ждут перемены

Сегодня, 01:03
Эксперты ожидают, что к концу 2022 года на рынок продуктов питания РФ придут кризисные изменения, о которых начали говорить еще весной.

Как пишет Infox со ссылкой на блог представителя продуктового ретейла, весь процесс перемен на рынке, обусловленный санкциями, можно разделить на три этапа.

Первый этап был связан с паникой и дефицитом товаров, который возник из-за того, что население после введения первых санкций беспорядочно скупало продукты и средства бытовой химии.

В ходе второго этапа граждане успокоились, смирившись с необходимостью менять стратегию потребления. Магазины начали менять ассортимент и ценовые стратегии.

Во время третьего этапа, который ждет нас осенью, россиянам может стать понятно, что теперь они оказались в новой реальности, где нет многих привычных товаров, выросли цены и снизилось качество продукции. Впрочем, через этот этап в разной форме придется пройти людям в других странах мира.

Подпишитесь
«Медведь был в 100 метрах от нас»: грибники рассказали о хищнике под Омском
Вчера, 08:59
В Омской академии экономики и предпринимательства назначили нового ректора
В Омске нашли нового ректора на замену Александру Барановскому, который скончался меньше месяца назад.
Вчера, 09:07
В Омске все же нашли подрядчика, готового достроить Красногорский гидроузел
Вчера, 11:38
Где покататься на теплоходе в Омске в 2022 году
Во время жары хочется отдохнуть возле воды. Город55 выяснил, где можно покататься на теплоходе, какие есть маршруты, и сколько это будет стоить.
Вчера, 10:00
3000 гостей и 7000 литров алкоголя. Виктор Шкуренко готовит праздник в Омске
Вчера, 13:37
Киоск вместо яйца. Что строят на площади возле «Каскада» в Омске
20 июля, 08:26