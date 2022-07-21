Омский пенсионер трагически погиб на рыбалке на глазах у друга

Полицейские разбираются в гибели рыбака в Тюкалинском районе. Инцидент произошел на озере Жилое в селе Сажино. По предварительной информации, трое омичей приехали в Тюкалинский район на рыбалку. В одной лодке находился 68-летний мужчина с сыном, а в другой – 69-летний пенсионер.
В какой-то момент старший мужчина потянулся за снастями, но не смог удержать равновесие и упал в озеро. По словам очевидцев, пенсионер не смог выбраться из воды. Сейчас тело рыбака достали из воды. Проводится проверка, в Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Отметим, что в этом году на водоемах в регионе утонули уже 37 человек.