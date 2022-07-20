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Врач рассказала, что здоровое питание тоже может быть вкусным

Врач рассказала, что здоровое питание тоже может быть вкусным

Вчера, 20:31
Фото: piqsels.com
В настоящее время существует множество концепций относительно правильного питания, и все они различаются между собой. И при ближайшем рассмотрение многие из них оказываются мифами.

К примеру, врач общей практики, гастроэнтеролог Екатерина Пустовит заявила, что здоровое питание может быть вкусным, вопреки принятому утверждению, пишет Pravda.Ru.

По ее словам, сейчас потребителям предлагается немало разнообразных продуктов, и нужно выбрать те, что подходят конкретному человеку. При этом совсем необязательно, что они окажутся невкусными и пресными.

Кроме того, вопреки еще одному общепринятому утверждению, не следует выбирать только обезжиренные продукты, поскольку жиры организму тоже нужны, и в случае их недостатка может возникнуть дисбаланс.

Пустовит также пояснила, что не соответствуют действительности и мифы о том, что нужно есть чаще и маленькими порциями — по ее словам, данное правило необходимо соблюдать только при наличии некоторых заболеваний. А если все в порядке, то можно питаться каждые 3-4 часа. Это же касается и запрета есть после шести часов вечера.

Диетолог рассказала, что при составлении графика питания в первую очередь необходимо учитывать свой режим дня. Главное — не нагружать желудок позже, чем за два-три часа до сна, подчеркнула Екатерина Пустовит.

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