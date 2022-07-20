Врач рассказала, что здоровое питание тоже может быть вкусным

Пустовит также пояснила, что не соответствуют действительности и мифы о том, что нужно есть чаще и маленькими порциями — по ее словам, данное правило необходимо соблюдать только при наличии некоторых заболеваний. А если все в порядке, то можно питаться каждые 3-4 часа. Это же касается и запрета есть после шести часов вечера.