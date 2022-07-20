Болезненный вид. В Омской области нашли заграничные морщинистые перцы

Как рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора, в Омске во время трех проверок подряд обнаружили перец, зараженный опасным вирусом коричневой морщинистости. Оказалось, что все больные овощи завели в регион из Узбекистана.
Вирус нашли в трех партиях острого перца общим весом 1.785 тонн. В лаборатории ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» подтвердили болезнь, и все зараженные перцы направили на уничтожение. Все перцы сожгут, пояснили в ведомстве.
Отмечается, что вирус коричневой морщинистости не опасен для человека, но очень опасен для других растений. Он быстро распространяется и приживается как в теплицах, так и на уже созревших плодах, провоцируя некроз и желтые пятна. С начала года специалисты Россельхознадзора нашли уже 10 случаев завоза зараженной продукции.