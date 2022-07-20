Болезненный вид. В Омской области нашли заграничные морщинистые перцы

Отмечается, что вирус коричневой морщинистости не опасен для человека, но очень опасен для других растений. Он быстро распространяется и приживается как в теплицах, так и на уже созревших плодах, провоцируя некроз и желтые пятна. С начала года специалисты Россельхознадзора нашли уже 10 случаев завоза зараженной продукции.