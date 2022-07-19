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Трамп стремится в кресло президента, чтобы избежать тюрьмы

Сегодня, 13:26
Бывший лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп желает вернуться на президентский пост, чтобы получить надежную юридическую защиту. Об этом пишут журналисты американских массмедиа.

Трамп очень опасается уголовного преследования с последующим лишением свободы, пишет Pravda.Ru. Политик убежден в том, что нынешнее руководство страны мечтает поместить его за решетку, сообщили корреспонденты Rolling Stone.

Экс-президент США заявлял своим последователям о том, что когда он вновь займет свое кресло, новой республиканской администрации успешно удастся завершить громкое расследование, инициированное Минюстом.

Следует отметить, что подавляющее большинство граждан США не желают переизбрания ни Дональда Трампа, ни действующего главы государства Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследователями Morning Consult. 

 

#Светлана Павлова
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