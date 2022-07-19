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Середина лета. В Омске жуткое пекло сменится дождями и грозами

Середина лета. В Омске жуткое пекло сменится дождями и грозами

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI

В Омске придут дожди и похолодание до +10 градусов

Согласно данным сайта «Гисметео», в Омске ожидается прохладная неделя.

Сегодня, 19 июля, в Омске ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит +15…+26 градусов. Завтра, 20 июля, в городе будет тепло и дождливо. Столбик термометра покажет +16…+22 градуса, выпадет 8 мм осадков. В четверг, 21 июля, ожидается гроза, будет тепло до +24 градусов.

В пятницу, 22 июля, характер погоды существенно не изменится, в городе сохранится теплая погода до +14…+22 градусов. В субботу, 23 июля, похолодает до +10…+17 градусов, будет идти дождь. В воскресенье, 24 июля, характер погоды не изменится, будет прохладно до +11…+16 градусов, ожидается дождь. В понедельник, 25 июля, в городе снова потеплеет до +25 градусов.

Фото: скриншот сайта Гисметео
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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