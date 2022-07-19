Середина лета. В Омске жуткое пекло сменится дождями и грозами

Сегодня, 19 июля, в Омске ожидается жаркая погода. Температура воздуха составит +15…+26 градусов. Завтра, 20 июля, в городе будет тепло и дождливо. Столбик термометра покажет +16…+22 градуса, выпадет 8 мм осадков. В четверг, 21 июля, ожидается гроза, будет тепло до +24 градусов.
В пятницу, 22 июля, характер погоды существенно не изменится, в городе сохранится теплая погода до +14…+22 градусов. В субботу, 23 июля, похолодает до +10…+17 градусов, будет идти дождь. В воскресенье, 24 июля, характер погоды не изменится, будет прохладно до +11…+16 градусов, ожидается дождь. В понедельник, 25 июля, в городе снова потеплеет до +25 градусов.